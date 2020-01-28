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28.01.2020 11:21

Volkswagen рассекретил дизайн нового Caddy

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Volkswagen опубликовал первые тизеры модели Caddy пятого поколения. Новинка выйдет в свет в феврале и появится в продаже на рынках некоторых стран уже до конца нынешнего года.

Внешне Volkswagen Caddy в новом поколении заметно отличается от нынешней модели. Да и сам немецкий производитель заверяет, что после обновления автомобиль стал совершенно непохожим на свои предыдущие генерации. Это выражается, например, в оформлении радиаторной решетки, которая теперь имеет сетчатую часть, а также в дизайне светодиодных ДХО и в вертикально направленных задних фонарях. Нельзя не заметить, что в стилистике обновленного Volkswagen Caddy прослеживаются элементы дизайна модели Volkswagen Golf восьмого поколения.

Фото: скриншот с youtube.com
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Сообщается также, что пятый Volkswagen Caddy переехал на модульную платформу MQB. А это значит, что модель будет выпускаться в различных вариантах колесной базы. И как прежде, в семействе Volkswagen Caddy будут представлены пассажирская версия и модификация грузового фургона.

Ожидается также, что за счет использования платформы MQB производитель расширил разнообразие вариантов трансмиссий, а также увеличил свободное пространство в салоне. Список оснащения обновленной модели пополнился системами помощи водителю, разнообразными онлайн-сервисами и функциями интеграции гаджетов.

По неофициальной информации, Volkswagen Caddy будет представлен в продаже в версиях с бензиновыми моторами объемом 1,0 и 1,5 литров в диапазоне мощности от 90 до 150 л.с. Будут продаваться и модификации с дизелями - 115- и 150-сильными двигателями. Не исключено также, что в линейке Volkswagen Caddy появятся версии с гибридными приводом.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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