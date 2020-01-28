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28.01.2020 19:18
Рубрика: Власть

Володин призвал к эффективной поддержке российского кино

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел заседание попечительского совета Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). В частности, обсуждались меры повышения конкурентоспособности российского кино и проблема нехватки специалистов.

Глава нижней палаты, которого цитирует сайт нижней палаты, подчеркнул, что поддержка российских фильмов должна быть эффективной.

- Все мероприятия и проекты, у которых есть запрос на поддержку, должны продвигать нас к тем целям и задачам, которые стоят перед кинематографом, - заявил Володин.

Фото: "WdssPr"
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Актуален также кадровый вопрос.

- Через подготовку ребят, которые могут себя реализовать, необходимо выходить на качественные фильмы, - уверен спикер.

Что касается самого попечительского совета, то его задача - "сделать все возможное, чтобы главный вуз кинематографии и дальше оставался драйвером развития киноиндустрии".

В заседании принимали участие ректор ВГИК Владимир Малышев, кинорежиссеры Федор Бондарчук, Владимир Хотиненко и Владимир Меньшов, председатель правления киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров и другие.

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