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29.01.2020 04:20
Рубрика: В мире

Более 60 человек погибли во время ливней в Бразилии

Жертвами ливней в Бразилии стали 63 человека. Больше всего погибших - в штате Минас-Жерайс, где чрезвычайное положение объявлено в ста муниципалитетах.

Фото: REUTERS/AUSTRALIAN REPTILE PARK
Сильные ливни обрушились на восточное побережье Австралии

Ранее почти 29 тысяч человек покинули свои дома из-за угрозы паводков и оползней, сообщает ТАСС. На ликвидацию последствий непогоды понадобится около 125 миллионов долларов, заявили местные власти.

Сильные дожди на юго-востоке Бразилии, а также в центральной части страны - явление нередкое. Мощные кучевые облака формируются при движении теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в сторону Атлантического океана.

В мире Южная Америка Бразилия

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