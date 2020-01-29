Более 60 человек погибли во время ливней в Бразилии

Жертвами ливней в Бразилии стали 63 человека. Больше всего погибших - в штате Минас-Жерайс, где чрезвычайное положение объявлено в ста муниципалитетах.

Ранее почти 29 тысяч человек покинули свои дома из-за угрозы паводков и оползней, сообщает ТАСС. На ликвидацию последствий непогоды понадобится около 125 миллионов долларов, заявили местные власти.

Сильные дожди на юго-востоке Бразилии, а также в центральной части страны - явление нередкое. Мощные кучевые облака формируются при движении теплого влажного воздуха из экваториальных лесов Амазонии в сторону Атлантического океана.