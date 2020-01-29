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29.01.2020 21:07
Рубрика: Общество

Фото улыбающейся роженицы на фоне упавшего в обморок мужа взорвало Сеть

Текст: Андрей Васильев

В сети набирает популярность фото улыбающейся роженицы на фоне лежащего на полу мужа. Оно собрало тысячи лайков и смайликов, и вызвало ироничные комментарии пользователей. Селфи были опубликованы в Instagram. Некоторые пользователи выразили сочувствие мужчины, другие иронизировали над ситуацией.

На снимке видна женщина европейской внешности, которая улыбается на больничной койке, а ее муж лежит на полу в окружении врачей, очевидно, потеряв сознание после родов. При этом новорожденный ребенок находится на руках акушерки, которая также склонилась над мужчиной.

Фото: iStock
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Видимо, позволить человеку присутствовать на родах было не лучшей идеей, отмечает actualidad.rt.com. "Мать и ребенок в порядке, отец все еще поправляется", - говорится в одном комментарии. "Должно быть, он так обрадовался, увидев своего ребенка", - сказал другой пользователь, сопровождая свой комментарий смайликом.

На платформе Reddit как женщины, так и мужчины делятся своими переживаниями от родов.

"Я тупо смеюсь. И именно поэтому мы рожаем, мы сильнее", - написала одна из пользовательниц. "Они делали анестезию моей рожающей жене, когда я начал чувствовать себя странно, и мне пришлось сидеть на полу, чтобы избежать обморока", - выразил сочувствие мужчине другой комментатор. "Мой папа неоднократно говорил мне, что он очень сожалеет, что присутствовал на моих родах", - написала еще одна женщина. Пользователи этой платформы в целом поддержали мужчину, потерявшего сознание.

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