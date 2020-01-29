Фото улыбающейся роженицы на фоне упавшего в обморок мужа взорвало Сеть

В сети набирает популярность фото улыбающейся роженицы на фоне лежащего на полу мужа. Оно собрало тысячи лайков и смайликов, и вызвало ироничные комментарии пользователей. Селфи были опубликованы в Instagram. Некоторые пользователи выразили сочувствие мужчины, другие иронизировали над ситуацией.

На снимке видна женщина европейской внешности, которая улыбается на больничной койке, а ее муж лежит на полу в окружении врачей, очевидно, потеряв сознание после родов. При этом новорожденный ребенок находится на руках акушерки, которая также склонилась над мужчиной.

Видимо, позволить человеку присутствовать на родах было не лучшей идеей, отмечает actualidad.rt.com. "Мать и ребенок в порядке, отец все еще поправляется", - говорится в одном комментарии. "Должно быть, он так обрадовался, увидев своего ребенка", - сказал другой пользователь, сопровождая свой комментарий смайликом.

На платформе Reddit как женщины, так и мужчины делятся своими переживаниями от родов.

"Я тупо смеюсь. И именно поэтому мы рожаем, мы сильнее", - написала одна из пользовательниц. "Они делали анестезию моей рожающей жене, когда я начал чувствовать себя странно, и мне пришлось сидеть на полу, чтобы избежать обморока", - выразил сочувствие мужчине другой комментатор. "Мой папа неоднократно говорил мне, что он очень сожалеет, что присутствовал на моих родах", - написала еще одна женщина. Пользователи этой платформы в целом поддержали мужчину, потерявшего сознание.