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29.01.2020,  
11:51
Текст:  Руслан Мельников

Гиперзвук и осколки: комплекс ПВО "Панцирь" получил новую ракету

Для уничтожения воздушных целей российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" может использовать новую гиперзвуковую ракету.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного конструктора по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в госкорпорацию "Ростех", Валерия Слугина, речь идет о гиперзвуковом оружии. По его словам, имеющиеся на вооружении "Панциря" два типа ракет способны уничтожать весь спектр целей.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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"Одна стандартная, другая разработана недавно, она гиперзвуковая - ее скорость 5 Махов и более", - цитирует агентство своего собеседника.

Валерий Слугин отметил главное преимущество новой ракеты. Она быстрее настигает цель, а также быстрее освобождает канал наведения. В результате увеличивается скорострельность "Панциря". При этом в новой гиперзвуковой ракете нет необходимости использовать большое количества взрывчатки для разлета осколков.

"Выше скорость соударения, выше эффективность осколков", - объяснил эксперт.

Также конструктор отметил, что "Панцирь" действует на такой дистанции, на которой боевые задачи решаются с помощью телеуправления ракетами, поэтому его ракетам не нужны головки самонаведения.

Всего на вооружение "Панциря" имеется 12 зенитных управляемых ракет и две скорострельные 30-миллиметровые пушки.

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