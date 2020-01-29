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Хоррор Джона Карпентера "Нечто" получит новый ремейк

Новости
    29.01.2020, 11:22
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Историю, рассказанную в фантастическом хорроре Джона Карпентера 1982 года "Нечто", одном из наиболее почитаемых жанре, ждет обновленное кинопрочтение.

Фото: twitter.com/ mattreevesLA
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Как известно, "Нечто" - вторая экранизация короткого рассказа Джона Вуда Кэмпбелла-младшего "Кто идёт?", написанного в тридцатые годы. Первая - под названием "Нечто из иного мира" - вышла в 1951-м.

И вот некоторое время назад выяснилось, что изначально Кэмпбелл написал расширенную версию произведения - "Ледяной Ад". Которая далее была сокращена для публикации в два раза. И которой теперь и предстоит выйти на экраны - на Universal и Blumhouse одобрили идею.

Подчеркивается, передает Dread Central, что в предстоящем ремейке "смиксуют" материал обоих рассказов, добавив предыстории.

Производственный процесс уже запущен. По касту и срокам данных еще нет.

Напомним, что в 2011-м вышло "Нечто" Маттиса ван Хейнигена с Мэри Элизабет Уинстэд в главной роли, презентованное как приквел, но по сути также явившееся ремейком ленты Карпентера. Фильм провалился, даже не отбив своего скромного 38-миллионного бюджета.

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