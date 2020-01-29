Молодая супружеская пара решает нанять своим детям, мальчику и девочке, няню. Вернее, инициатива в большей степени исходит от матери, которой однообразие быта и возня с чадами вконец опостылели и которая мечтает вернуться на работу. Перебрав кучу вариантов, они останавливаются на кандидатуре Луизы - средних лет аккуратной женщины. Она и с детьми мгновенно контакт налаживает, и на родителей производит исключительно приятное впечатление профессионализмом, отличными рекомендациями и манерами.

Луиза постепенно делается незаменимой частью семьи, добровольно расширяя круг собственных обязанностей. И приготовит вкусно, и порядок везде наведет, и сказку прочитает, и праздник организует - все заботы берет за себя. Прямо мечта, а не няня, Мэри Поппинс во плоти. Работодатели на нее не нарадуются, друзья-соседи все завидуют, ну что за чудо, ах, как повезло! Но действительно ли она такая вся из себя положительная и безупречная? Конечно, нет.

И тут следует сразу оговориться: если вы ждете чего-то в духе "Руки, качающей колыбель", триллера про злую коварную бэбиситтершу, то не дождетесь. "Идеальная няня" - совсем другого поля ягода. Фильм Люси Борлето основан на одноименном романе-бестселлере Лейлы Слимани, и он, если вкратце, про то, как бэбиситтерша планомерно сходит с ума, что в результате приводит к чудовищной трагедии.

Экранизация следует тексту довольно близко, но избирательно. Половина текста просто выдрана, причем это в основном те места, где излагается важный контекст - предыстория персонажа. И этот контекст необходим для понимания того, почему Луиза сходит с ума. Зачем Люси Борлето от него избавилась? Сама она дает в интервью такой ответ: "Мне не хотелось отягощать картину сценами флэшбэков". Не хотелось отягощать, ага. И далее: "Ее (Луизы) нестабильная психика проявляется в сценах безумия, раскиданных по фильму, их кульминацией становится видение осьминога".

Сцены безумия по фильму раскиданы, не поспоришь. Щедро так, как зернышки по чернозему. Из сцен безумия "Идеальная няня" и состоит процентов на девяносто. И чем дальше, тем безумнее.

Безумие нарастает постепенно. Поначалу оно и незаметно вовсе. Но уже в следующей сцене… снова незаметно. И в следующей. И в следующей. Потом чуть-чуть все-таки заметно. Потом еще чуточку заметнее. Прогресс налицо.

В книге вообще еще много чего интересного. Мать там, во-первых, рефлексирует по поводу фактической невозможности совмещать амбиции с традиционной ролью собственно матери - насущная проблема современности, которая в фильме обозначена не так явно, но мимоходом проговаривается. А во-вторых, она строит карьеру в адвокатской конторе, где защищает преступников, в том числе излагая подробности их жизни так, чтобы представить обвиняемых жертвами. И это ненавязчиво рифмуется с основной линией, с тем самым контекстом. И, как нетрудно догадаться, в экранизации этого тоже нет.

Зато - осьминог. Осьминог частенько появляется, стращая Луизу. Символизирует, видать. А что символизирует? Обратимся снова непосредственно к автору. "Не могу объяснить, почему именно осьминог", - честно признается Люси Борлето. И тут же все-таки пытается объяснить: "В осьминоге есть что-то органичное, - полагает Люси. - Я не считаю его каким-то символом сексуальности, но, скорее, символом чувственности в заботе о ребенке и, возможно, какими-то другими символами". Ох.

Итак, что же мы имеем в итоге. Полтора часа сцен, в которых женщина средних лет (к актрисе Карин Вьяр притом никаких вопросов, весьма достойная работа) ведет себя странно. В той или иной степени. Иногда не очень странно, иногда очень странно. В частности, мочится на глазах маленькой девочки в ее горшок - это, кстати, находка лично Люси Борлето, Лейла Слимани до такого не додумалась. Что если чему нас и учит, так это тому, что если ребенок вдруг рассказывает, как няня помочилась при нем в горшок, не стоит отмахиваться и списывать все на детскую фантазию, а стоит присмотреться к няне повнимательнее. Мало ли у кого какие бесы в голове.

1.5