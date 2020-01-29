Все, кто впадают в кому, на самом деле телепортируются в место, которое так и называется - кома. Оно состоит из воспоминаний всех, кто впал в кому. Много-много островков-локаций, где впавшие в кому когда-либо бывали, соединенных мостиками. Там у кого-то есть суперспособности, а иные, у кого мозг отказал, но прочие органы продолжают функционировать, превращаются в огромных черных многоглазых монстров и преследуют всех, у кого мозг не отказал. Их можно взорвать, если взять специальное устройство, излучающее какие-то биологические волны, и тогда монстры на тебя сбегутся, но тогда взорвешься сам, но можно еще от них сбежать через автобус в убежище, куда монстры не проникают, но выходить оттуда все равно надо, чтобы раздобыть взрывчатку для специального устройства.

"Кома" - фильм, спродюсированный Сариком Андреасяном, и с этого, пожалуй, следовало начать. И этим же закончить. То есть и так ведь уже понятно все. Тем не менее надо признать, что на этапе концепт-артов и первых тизеров, коими нас принялись нещадно интриговать весной 2016 года, проект выглядел как минимум (и максимум) небезнадежным. Попади он в хорошие руки, глядишь, и вышло бы чего. Но он, увы, попал в руки Сарика Андреасяна. Вернее, никогда его рук не покидал. И за четыре года нисколько не развился, оставшись куцым пучком концепт-артов, мутных набросков, недоразвитых идей.

Сценарий "Комы" - продукт коллективного творчества команды из трех человек, один из которых по совместительству режиссер (Никита Аргунов, ранее - креативный продюсер фильмов Сарика Андреасяна, что звучит как диагноз), а имена второго и третьего совершенно не заслуживают упоминания, поскольку никто из них, включая по совместительству режиссера, очевидно, не удосужился вложить в продукт ни крупицы здравого смысла.

Главный герой - архитектор, обнаруживающий себя в коме. Короче, это очередная история про Избранного. У него, естественно, имеются суперспособности - материализовывать вещи силой мысли - и он должен всех спасти от монстров. Под всеми подразумеваются кучка персонажей, одетых в модные постапокалиптические лохмотья и зачем-то отзывающихся на клички типа Флай, Астроном, Спирит и Гном, а также небольшое количество статистов. У персонажей тоже суперспособности разные, у статистов нет. Почему у этих суперспособности есть, а у тех - нет? Почему в коме, куда попадают все, кто впадает в кому, обретается лишь жалкая кучка? Потому что.

Продвигается сюжет, в котором предусмотрены любовь, коварство, самопожертвование, архитектурная критика, трансгуманизм и сектанты, методом придумывания на ходу и без того, мягко говоря, запутанному миру новых правил. Например, должны все люди в коме спать (па-ба-па-ба-па). И когда вы, будучи в коме, засыпаете, на стенке рядом постепенно вырисовывается портал в сон, куда, однако, по пробуждении строго-настрого запрещается выходить - опять же, потому что. То есть спать внутри комы - необходимость, забираться внутрь сна внутри комы - табу. И это для сюжета очень важно! Как тебе такое, Кристофер Нолан?

Островки воспоминаний, соединяющиеся мостиками, где все разворачивается, а вернее сказать - разверзается, в течение пары минут выглядят приемлемо. Нас проводят мимо сталинской высотки через китайский базар и другие достопримечательности, презирая физические законы, лихими прыжками, страшные монстры дышат в затылок, но вскоре галлюциногенное воздействие спецэффектов ослабевает, и причудливый дизайн вселенной "Комы" бросает нас в компании нелепо наряженных актеров среди заброшенных промзон и осенних полей, напоминая о себе лишь расплывчатыми задниками. Затем снова подступают галлюцинации - в виде антигравитационных фокусов, тех же снов внутри комы и левитирущих подводных лодок. И так периодически то накатит, то слегка отпустит. Причем сразу и не скажешь, что лучше.

Но постойте. Неужели вы думаете, что Никита Аргунов и Сарик Андреасян возвели свой психоделический карго-культ имени Морфеуса и Нолана так, для развлечения? Разумеется, нет. "Кома" прежде всего - философская фантастика, думами глубокими наполненная. Насчет архитектуры, сект и трансгуманизма вышеупомянутых. Главгерой - он же не обычный архитектор, он непризнанный гений, с надолго опережающим свое время пророческим видением (любая картинка по запросу "город будущего" это видение отражает в полной мере), реализовать которое, увы, ему никто не дает. А в коме - пожалуйста, реализуй. Отсюда и трансгуманизм, и, соответственно, экзистенциальная дилемма: коробки бетонные проектировать в реальности или мечты воплощать, пребывая в вечных грезах? Непростой вопросик, заставляет задуматься. А секты при чем? Да ни при чем.

1.5