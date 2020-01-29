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29.01.2020 / 12:57
Коллекция
Текст: Оксана Бугрименко

Herno Globe: новый бренд компании Herno в защиту экологии

Фото: Herno
Фото: Herno

Итальянский бренд Herno, известный прежде всего своей верхней одеждой из водоотталкивающих материалов (куртками, пуховиками, плащами-дождевиками), в новом сезоне весна-лето 2020 запускает бренд Herno Globe. Одежда под этим лейблом будет соответствовать экологическим стандартам - именно в этом состоит цель компании.

В коллекцию весна-лето 2020 проекта Herno Globe входит две модели для мужчин (куртка и парка) и три модели для женщин (куртка, парка и плащ А-силуэта).

Внутренняя этикетка предоставляет информацию о приобретенном изделии, таким образом покупатель получает представление о принятых компанией обязательствах и присоединяется к ее выбору. Все модели сделаны из тканей, на 84% состоящих из переработанного нейлона. Красители состоят на 50% из растительных ингредиентов - это тоже уменьшает воздействие на окружающую среду. Цвета достигались использованием органических материалов - луковой кожуры (для кирпичного и даже для желтого оттенка) винограда (для пурпурного), бамбукового угля (для серого и черного), листьев оливы (для зеленого) и индиго (для синего).

Клаудио Маренци, генеральный директор Herno заявил: "Поддержка экологии - важное направление трансформации модного бизнеса в целом. Это повод для осознанного выбора - корпоративного и личного". Он уверен, что во всем мире fast fashion ("быстрая мода") уступит место взвешенным покупкам качественных вещей.

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