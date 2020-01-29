Миллионы людей наблюдают онлайн за строительством госпиталей в Ухане

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса нового типа (2019-nCoV) в Центральном Китае, по образцу пекинской клиники для борьбы с тяжёлым острым респираторным синдромом (SARS) строят два временных специальных госпиталя для содержания пациентов с подозрением на заражение и лечения заразившихся.
Работы по возведению клиник не прекращаются и ночью. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
По статистике видеоплатформы "Яншипинь" в течение последнего дня количество зрителей прямой трансляции по строению этих двух больниц исчисляется десятками миллионов человек: вечером 28 января прямую трансляцию одновременно смотрели более 20 миллионов граждан, а в ночь на 29 января этот показатель превысил 30 миллионов человек.
Напомним, что первая больница "Хошэньшань" будет построена и введена в эксплуатацию к 3 февраля, а строительство второй больницы "Лэйшэньшань" будет завершено в течение двух недель.