Миллионы людей наблюдают онлайн за строительством госпиталей в Ухане

По статистике видеоплатформы "Яншипинь" в течение последнего дня количество зрителей прямой трансляции по строению этих двух больниц исчисляется десятками миллионов человек: вечером 28 января прямую трансляцию одновременно смотрели более 20 миллионов граждан, а в ночь на 29 января этот показатель превысил 30 миллионов человек.

Напомним, что первая больница "Хошэньшань" будет построена и введена в эксплуатацию к 3 февраля, а строительство второй больницы "Лэйшэньшань" будет завершено в течение двух недель.