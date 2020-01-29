Названа причина смерти 21-летней рэперши Лексии Алиджай

Судмедэксперты назвали причину смерти 21-летней американской рэп-исполнительницы Лексии Алиджай.
Напомним: о трагической кончине певицы стало известно 2 января - тело Лексии обнаружили в номере отеля.
Согласно заключению специалистов, обнародованных судебно-медицинской экспертизой округа Хеннепин, штат Миннесота, смерть девушки - случайность, передает E! News.
Уточнено: Алиджай непреднамеренно приняла несочетаемые вещества.
На счету рэперши остались две пластинки - дебютная Joseph's Coat 2015 года и Growing Pains 2017-го.