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Названа причина смерти 21-летней рэперши Лексии Алиджай

Новости
    29.01.2020, 11:31
Текст:   Олег Усков

Судмедэксперты назвали причину смерти 21-летней американской рэп-исполнительницы Лексии Алиджай.

Напомним: о трагической кончине певицы стало известно 2 января - тело Лексии обнаружили в номере отеля.

Согласно заключению специалистов, обнародованных судебно-медицинской экспертизой округа Хеннепин, штат Миннесота, смерть девушки - случайность, передает E! News.

Уточнено: Алиджай непреднамеренно приняла несочетаемые вещества.

На счету рэперши остались две пластинки - дебютная Joseph's Coat 2015 года и Growing Pains 2017-го.

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