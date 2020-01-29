Постановление губернатора Новосибирской области от 29 января 2020 года № 11 "О прожиточном минимуме в Новосибирской области за IV квартал 2019 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 258-ОЗ "О порядке установления величины прожиточного минимума в Новосибирской области" постановляю:

Установить по представлению министерства труда и социального развития Новосибирской области величину прожиточного минимума в Новосибирской области за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения 11018,0 рубля, по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения - 11713,0 рубля, пенсионеров - 8899,0 рубля, детей - 11274,0 рубля.

И.о. Губернатора Новосибирской области В.М.Знатков



