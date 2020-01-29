Песков: РФ остается участником переговоров по ближневосточному урегулированию

Россия остается ответственным участником переговоров по ближневосточному урегулированию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- При необходимости Россия готова продолжать прикладывать любые усилия, делать все возможное, чтобы достигнуть жизнеспособного мира на Ближнем Востоке, - отметил он. По словам Пескова, Москва продолжает анализировать и изучать план, который был подготовлен в администрации Белого дома.

Он упомянул о предстоящей встрече.

- Завтра (30 января - прим.) также будет встреча с Нетаньяху, поступит еще информация, что называется, из первых рук, - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Накануне президент США Дональд Трамп озвучил параметры давно ожидавшейся "сделки века" - соглашения между палестинцами и израильтянами, которое ставит целью установление долгосрочного мира на Ближнем Востоке и создание независимого, признанного без ограничений международным сообществом палестинского государства.

Напомним также, что в четверг в Москве состоится встреча Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом.