Появилось видео с места ДТП с актрисой из "Глухаря" Ларисой Хорошиловой

В Сети появилось видео с места ДТП, в котором пострадала актриса Лариса Хорошилова. Ролик публикует Пятый канал.

Напомним: инцидент с 77-летней Хорошиловой произошел вечером 27 января в центре Москвы - на Большой Ордынке, где на пожилую артистку наехала машина.

По информации канала, "два автомобиля столкнулись из-за того, что один из водителей, вероятнее всего, не пропустил другого, и произошло боковое столкновение".

При этом первая из машин оказалась на тротуаре, вторая - на пешеходном переходе. Под колеса одной из них и попала проходившая мимо актриса. Которой потребовалась госпитализация.

Состояние женщины уточняется. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства аварии.

Лариса Федоровна Хорошилова - российская актриса театра, кино и ТВ. Родилась 24 декабря 1943 года. Среди работ - "Пятый ангел", "Закон и порядок", "Капкан для киллера", "Час Волкова", "Глухарь", "Карпов" (Наталья Николаевна, мать титульного героя"), "Страна ОЗ".