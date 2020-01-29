На Камчатке предложили ввести единый тариф на вывоз бытовых отходов

В Камчатском крае принято принципиальное решение по субсидированию межтарифной разницы на вывоз твердых бытовых отходов. Об этом сообщается на сайте правительства края.

С 1 января тариф в Петропавловске-Камчатском средняя стоимость услуги составит 194 рубля, в Елизове - 272 рубля (из расчета квартиры средней площадью 46 квадратных метров).

По словам губернатора Владимира Илюхина, такой подход несправедливым по отношению к жителям. Он считает, что выравнивание тарифа за счет краевого бюджета позволят снизить плату на эту коммунальную услугу для елизовчан, жителей Вилючинска и Быстринского района минимум в полтора раза. Для этого понадобится 43 миллиона рублей.

- Нужно устранить несправедливость и разрешить сложившуюся ситуацию в интересах наших жителей. Средства на это мы найдем. Да, это нагрузка на бюджет, но, если этого не сделать, бремя платежей ляжет на камчатцев, - сказал глава региона.