В Приморье задержали хабаровского наркоторговца

Жителя Хабаровска, торговавшего гашишным маслом, задержали полицейские на станции Уссурийск в Приморском крае. У 41-летнего мужчины обнаружили 63 медицинских шприца с веществом по 50 граммов.

Наркотик был спрятан в тайнике рядом с машиной задержанного. На допросе он признался, что изготовил его сам и продавал большими партиями.

- В рамках предварительного следствия, установлено, что задержанный причастен к сбыту трех килограммов гашишного масла 30-летнему жителю Еврейской автономной области, который был задержан сотрудниками транспортной полиции в октябре 2018 года в Хабаровске, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении хабаровчанина завели дело о незаконном обороте наркотиков (часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Ему грозит тюремное заключение, причем срок наказания может быть и пожизненным. Суда мужчина ожидает под подпиской о невыезде.