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29.01.2020 06:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье задержали хабаровского наркоторговца

Текст: Дина Непомнящая

Жителя Хабаровска, торговавшего гашишным маслом, задержали полицейские на станции Уссурийск в Приморском крае. У 41-летнего мужчины обнаружили 63 медицинских шприца с веществом по 50 граммов.

Фото: iStock
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Наркотик был спрятан в тайнике рядом с машиной задержанного. На допросе он признался, что изготовил его сам и продавал большими партиями.

- В рамках предварительного следствия, установлено, что задержанный причастен к сбыту трех килограммов гашишного масла 30-летнему жителю Еврейской автономной области, который был задержан сотрудниками транспортной полиции в октябре 2018 года в Хабаровске, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении хабаровчанина завели дело о незаконном обороте наркотиков (часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Ему грозит тюремное заключение, причем срок наказания может быть и пожизненным. Суда мужчина ожидает под подпиской о невыезде.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск ДФО Приморский край Борьба с наркотиками

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