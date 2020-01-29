В школах Приморья 80 классов закрыты на карантин

В Приморском крае из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями закрыты на карантин 80 классов в 28 школах, сообщается на сайте регионального правительства.

Во Владивостоке временно не учатся 37 классов в 13 общеобразовательных учреждениях, а также гимназия № 2.

Вспышки гриппа и ОРВИ - характерное явление для января, уверяют в министерстве здравоохранения края. Специалисты связывают это с возвращением школьников с зимних каникул и из жарких стран в частности. В этот период ребенок легко может подхватить простудное заболевание.

Ранее на сайте правительства Приморья опубликована памятка, в которой рассказывается, как могут выглядеть симптомы гриппа, что делать, если кто-то заболел.