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29.01.2020 07:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В школах Приморья 80 классов закрыты на карантин

Текст: Ольга Журман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Приморском крае из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями закрыты на карантин 80 классов в 28 школах, сообщается на сайте регионального правительства.

Фото: EPA
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Во Владивостоке временно не учатся 37 классов в 13 общеобразовательных учреждениях, а также гимназия № 2.

Вспышки гриппа и ОРВИ - характерное явление для января, уверяют в министерстве здравоохранения края. Специалисты связывают это с возвращением школьников с зимних каникул и из жарких стран в частности. В этот период ребенок легко может подхватить простудное заболевание.

Ранее на сайте правительства Приморья опубликована памятка, в которой рассказывается, как могут выглядеть симптомы гриппа, что делать, если кто-то заболел.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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