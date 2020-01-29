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29.01.2020 14:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чебоксарах неизвестный в маске Гая Фокса попытался ограбить банк

Текст: Евгений Петров (Чебоксары )

Полиция разыскивает злоумышленника, который неудачно пытался ограбить банк в Чебоксарах.По сообщению пресс-службы МВД по Чувашии, инцидент произошел вчера днем около 13 часов.

Фото: kino-teatr.ru
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В отделение банка, расположенного по проспекту Максима Горького, 19, зашел неизвестный мужчина в маске Гая Фокса. Угрожая ножом, он потребовал у кассира деньги. Но не смог довести задуманное до конца и сбежал из отделения.

Все это запечатлели камеры наблюдения, находящиеся в помещении. В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Ограбления банков

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