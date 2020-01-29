Омский пенсионер, которому отказали в перевязке, умер в больнице

В омской больнице №11 скончался тяжелобольной пенсионер, которому несколько дней назад врачи отказались делать перевязку.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства здравоохранения Омской области, пациент по "неотложке" был госпитализирован в эту клинику с тяжелой сердечной патологией. А затем попал в реанимацию.

- Несмотря на все усилия и проводимую терапию, сердечная недостаточность прогрессировала, и пациент, к сожалению, скончался, - констатируют в ведомстве.

На течение заболевания однократное невыполнение медицинским персоналом перевязки не повлияло, подчеркнули в минздраве. И поясняют, что болезнь, давшая осложнения, связанные с воспалением капилляров, возникла у пациента еще в прошлом году. В ГКБ №11 пенсионер получал необходимую консервативную терапию, в том числе ежедневно ему выполнялись перевязки.

Однако 18 января система дала сбой. Врачи, несмотря на просьбы сына пациента, перевязку делать отказались. По результатам служебной проверки дежурный терапевт и хирург были уволены.

Спустя три дня состояние пенсионера ухудшилось, он попал в реанимацию, где впоследствии умер.