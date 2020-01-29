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29.01.2020,  
09:30
Текст:  Светлана Цыганкова

СМИ: Из-за нехватки БМП военные Германии пересели на автомобили

Фото: Wikimedia.org Фото: Wikimedia.org
Фото: Wikimedia.org

Немецкой армии не хватает действующих боевых машин пехоты Puma. Поэтому для учебных занятий используют автомобили. Командование предлагает военнослужащим представлять, что они высаживаются из настоящих БМП.

Фото: Flickr
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Об этом пишет The Times. Министерство обороны ФРГ подтвердило, что военнослужащие отрабатывали посадку и высадку из БМП на обычном автомобиле. Все дело в том, что лишь 20 процентов приобретенных БМП Puma находятся в рабочем состоянии.

Использование машин было одним из так называемых альтернативных решений, сообщает ИноСМИ со ссылкой на Bild. И вспоминает казус, произошедший в 2014 году на учениях НАТО в Норвегии, когда военнослужащие Германии использовали выкрашенную в черный цвет палку от метлы для замены орудия на боевой колесной бронемашине Boxer.

Министерство обороны заявило, что оно "не удовлетворено" эксплуатационной готовностью БМП Puma. Причина в низкой скорости обслуживания и недостаточности запчастей. И это при том, что через три-четыре года порядка ста боевых машин пехоты должны стать на плановый ремонт.

Всего Бундесвер сделал заказ на 350 БМП Puma, которые в Германии считают самой современной боевой машиной пехоты.

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