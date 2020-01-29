Новости

Гиперзвук и осколки: комплекс ПВО "Панцирь" получил новую ракету 11:51
В Магадане закрыли подпольное казино 10:52
Умер барабанщик готик-метал-группы To/Die/For Санту Лотка 10:44
Убийца ростовского депутата и его жены найден мертвым 10:37
Следователи начали допрашивать бывших полицейских по "делу Голунова" 10:36
В Москве госпитализирована китаянка с симптомами ОРВИ 10:36
Умер барабанщик группы Corrosion of Conformity Рид Маллин 10:28
Какие опасности таят в себе ксеноновые фары 10:26
ЦБ принял решение санировать "Севастопольский Морской банк" 10:17
Омский пенсионер, которому отказали в перевязке, умер в больнице 10:07
Geely зарезервировала в России имена для новых моделей 10:02
Власти Забайкалья начали возвращать земляков из КНР из-за коронавируса 09:45
В Новороссийске госпитализировали китайского моряка 09:44
Обвиняемый во взятке экс-глава Удмуртии заявил о своей невиновности 09:38
Биологи обнаружили в домашней пыли устойчивые к моющим средствам микробы 09:37
"Уральские авиалинии" отменили ряд рейсов в Европу из-за коронавируса 09:36
В Приморье официально запретили продажу снюсов несовершеннолетним 09:35
СМИ: Из-за нехватки БМП военные Германии пересели на автомобили 09:30
В приграничной провинции КНР еще у семи человек обнаружили коронавирус 09:20
В Якутии "дети войны" впервые получат единовременные выплаты 09:17
Водителя автобуса на Украине уволят за показ сериала на русском языке 09:16
Засухи и плотины изменили цвет "Реки девяти драконов" 09:09
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения? 09:04
Внешность нового Kia Sorento полностью раскрыта 09:02
Национальная библиотека Беларуси запускает проект к 75-летию Великой Победы 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
29.01.2020 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убийца ростовского депутата и его жены найден мертвым

Текст: Наталья Коротченко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Следователи обнаружили подозреваемого в убийстве депутата законодательного собрания Ростовской области и его жены, им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью, об этом сообщается на сайте следственного комитета РФ.

По версии следствия, мотивом преступления явились личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим.

Фото: пресс-служба СК РФ по Ростовской области
Поиском убийц Алабушева займется отдел по особо тяжким преступлениям СК

Как писала "РГ", 28 января в Зернограде были обнаружены тела депутата и его супруги с признаками насильственной смерти. По сообщению ТАСС, убитым оказался Андрей Алабушев - депутат заксобрания шестого созыва, директор аграрного научного центра "Донской".

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Ростовскую область криминалистов центрального аппарата и сотрудников главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу для помощи в расследовании резонансного убийства. Ранее сообщалось, что тела погибших обнаружил личный водитель профессора. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Россияне назвали необходимый для роста производительности уровень зарплат
Следователи начали допрашивать бывших полицейских по "делу Голунова"
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Сенаторы-демократы раскритиковали "сделку века" Трампа
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов