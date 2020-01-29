Убийца ростовского депутата и его жены найден мертвым

Следователи обнаружили подозреваемого в убийстве депутата законодательного собрания Ростовской области и его жены, им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью, об этом сообщается на сайте следственного комитета РФ.

По версии следствия, мотивом преступления явились личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим.

Как писала "РГ", 28 января в Зернограде были обнаружены тела депутата и его супруги с признаками насильственной смерти. По сообщению ТАСС, убитым оказался Андрей Алабушев - депутат заксобрания шестого созыва, директор аграрного научного центра "Донской".

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Ростовскую область криминалистов центрального аппарата и сотрудников главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному округу для помощи в расследовании резонансного убийства. Ранее сообщалось, что тела погибших обнаружил личный водитель профессора. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.