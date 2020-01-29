Новости

Toyota останавливает четыре завода в Китае из-за коронавируса 12:16
Звезда "Дома-2" Виктория Боня нашлась в джунглях Перу 12:15
Эндокринологи раскритиковали диету, популярную у многих звезд 12:15
В Краснодаре из-за пожара в школе эвакуировали 800 детей 12:01
Роскомнадзор заблокирует доступ к Protonmail.com из-за сообщений о "минировании" 12:00
Дума Кирова утвердила отставку главы города 11:57
В ДТП под Ростовом два человека погибли и 11 пострадали 11:56
В Ростове Великом митрополичью конюшню превратят в музей 11:54
ФК "Зенит" отправился на сбор в Испанию без Кокорина 11:53
На водоемах Москвы в 2019 году было спасено 117 человек 11:51
В Нижегородской области столкнулись три грузовика 11:42
Власти Китая передали российским ученым геном нового коронавируса 11:39
Четыре человека погибли в ДТП под Мурманском 11:37
Дмитрий Тарасов отправился на второй сбор "Рубина" 11:35
Как российские АЗС обманывают покупателей 11:32
Названа причина смерти 21-летней рэперши Лексии Алиджай 11:31
В Крыму на 70-летнего мародера-рецидивиста завели уголовное дело 11:26
За сутки из центра Москвы вывезли тысячу самосвалов со снегом 11:25
В Петербурге младенец отравился наркотиками 11:24
В Подмосковье отец отравил младенца снотворным 11:22
Хоррор Джона Карпентера "Нечто" получит новый ремейк 11:22
Баскетболистки из Минска сыграют в Коми в четвертьфинале Евролиги 11:20
На Кубани будут судить авиадебошира, пытавшегося выбить иллюминатор 11:18
Магомедшарипов может сразиться с "Корейским Зомби" перед боем Хабиба 11:18
Комитет Совфеда по обороне поддержал закон о введении должности зампреда Совбеза 11:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
Как распознать телефонного мошенника из псевдобанка
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Тест: Как хорошо вы знаете Чехова и его произведения?
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
29.01.2020 11:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП под Ростовом два человека погибли и 11 пострадали

Текст: Наталья Коротченко

В Аксайском районе Ростовской области произошло крупное ДТП с участием четырех машин, в том числе грузовика и автобуса. Столкнулись легковой автомобиль Renault, грузовик Scania, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и рейсовый автобус "ПАЗ".

В Подмосковье 10 человек пострадали в ДТП с автобусом

Два человек погибли, сообщили "РГ" в пресс-службе главка МЧС по области. Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 11 единиц техники и 30 спасателей, добавили в пресс-службе. По оперативным данным МЧС, в больницу доставлены семь пострадавших.

Тем временем ТАСС со ссылкой на администрацию района сообщает уже об 11 пострадавших. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с рейсовым автобусом.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

В Совфеде оценили заявление о "встрече" Гитлера и Сталина
Россияне назвали необходимый для роста производительности уровень зарплат
Следователи начали допрашивать бывших полицейских по "делу Голунова"
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Сенаторы-демократы раскритиковали "сделку века" Трампа
Спецрепортаж
Спецрепортаж
Как в Москве встречают самолеты из Китая, где буйствует коронавирус
ЧП
ЧП
Коэффициент аварийности-2019 - одна авиакатастрофа на 2 миллиона рейсов