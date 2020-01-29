В ДТП под Ростовом два человека погибли и 11 пострадали

В Аксайском районе Ростовской области произошло крупное ДТП с участием четырех машин, в том числе грузовика и автобуса. Столкнулись легковой автомобиль Renault, грузовик Scania, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и рейсовый автобус "ПАЗ".

Два человек погибли, сообщили "РГ" в пресс-службе главка МЧС по области. Для ликвидации последствий ДТП было привлечено 11 единиц техники и 30 спасателей, добавили в пресс-службе. По оперативным данным МЧС, в больницу доставлены семь пострадавших.

Тем временем ТАСС со ссылкой на администрацию района сообщает уже об 11 пострадавших. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с рейсовым автобусом.