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29.01.2020 09:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Новороссийске госпитализировали китайского моряка

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В диспетчерскую службу скорой помощи Новороссийска накануне вечером поступил звонок со стоящего на рейде в порту иностранного торгового судна с сообщением о том, что стало плохо одному из членов экипажа - китайскому моряку. Он пожаловался на сильные боли в животе.

Фото: AP
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"С учетом обстановки, медики оделись в одноразовые костюмы биологической защиты, - сообщается в официальном аккаунте "Скорой медицинском помощи" Новороссийска в Instagram. - На судне с моряком пришлось общаться с помощью переводчика. Наш опытный фельдшер Виктор Азаров осмотрел больного и задал ему ряд вопросов. Предварительный диагноз поставил сразу: острый аппендицит. К тому же выяснилось, что на судно моряк прибыл еще в ноябре, когда в Китае не было больных, инфицированных новым вирусом".

По словам медиков, чтобы полностью исключить коронавирус, пациента сразу привезли в местную инфекционную больницу, где для него приготовили специальный изолированный бокс. Врачи клиники подтвердили, что "опасаться инфекции не стоит".

И после консультации с хирургом больного госпитализировали в хирургическое отделение Новороссийской городской больницы № 1.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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