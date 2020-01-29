В Новороссийске госпитализировали китайского моряка

В диспетчерскую службу скорой помощи Новороссийска накануне вечером поступил звонок со стоящего на рейде в порту иностранного торгового судна с сообщением о том, что стало плохо одному из членов экипажа - китайскому моряку. Он пожаловался на сильные боли в животе.

"С учетом обстановки, медики оделись в одноразовые костюмы биологической защиты, - сообщается в официальном аккаунте "Скорой медицинском помощи" Новороссийска в Instagram. - На судне с моряком пришлось общаться с помощью переводчика. Наш опытный фельдшер Виктор Азаров осмотрел больного и задал ему ряд вопросов. Предварительный диагноз поставил сразу: острый аппендицит. К тому же выяснилось, что на судно моряк прибыл еще в ноябре, когда в Китае не было больных, инфицированных новым вирусом".

По словам медиков, чтобы полностью исключить коронавирус, пациента сразу привезли в местную инфекционную больницу, где для него приготовили специальный изолированный бокс. Врачи клиники подтвердили, что "опасаться инфекции не стоит".

И после консультации с хирургом больного госпитализировали в хирургическое отделение Новороссийской городской больницы № 1.