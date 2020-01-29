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29.01.2020 14:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В поликлиниках Крыма открыли гериатрические кабинеты

Текст: Юлия Суконина (Симферополь)

В Крыму гериатрические кабинеты уже функционируют на базе 17 республиканских поликлиник. Они открыты в Симферополе, Керчи, Феодосии, Ялте и в Ленинском районе. До 2024 года в медучреждениях республики будет действовать 21 гериатрический кабинет.

Фото: Алексей Вакуленко/РГ
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- В рамках реализации регионального проекта "Старшее поколение", который является частью национального проекта "Демография", в поликлиниках Крыма открываются гериатрические кабинеты для оказания помощи пожилым пациентам. Это даст возможность приблизить гериатрическую службу к месту проживания пациентов, - поясняет главный внештатный специалист-гериатр Министерства здравоохранения РК Игорь Лукьянов.

Для работы с пожилыми людьми врачи общей практики прошли специальную подготовку и получили новую специальность - врач-гериатр.

- Чтобы пожилой человек продолжал активный образ жизни, для предупреждения проблем со здоровьем, которые возникают с возрастом, необходима профилактическая работа и лечение. Задача врача-гериатра - провести комплексную оценку здоровья и понять какие есть факторы риска, - говорит Игорь Лукьянов.

Проблем с кадрами нет, в гериатрических кабинетах все вакансии закрыты.

Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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