В Ростове студентов из Китая допустят к учебе со справкой о здоровье

В Ростове-на-Дону студентов из КНР, обучающихся в Донском государственном университете, допустят к занятиям после каникул только при предоставлении справки о состоянии здоровья. Об этом "РГ" сообщили в учебном заведении.

Сейчас в этом вузе учатся 150 молодых человек из Китая. Многие из них провели зимние каникулы в Ростове или у друзей в других российских городах, но были и те, кто улетел на родину. Они смогут снова заниматься только после тщательного медицинского осмотра.

Также с китайскими студентами сейчас проводятся разъяснительные беседы о необходимости сообщать об ухудшении здоровья.