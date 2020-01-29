В Ростовской области завели дело после ДТП с четырьмя машинами

Дорожная авария в Ростовской области с участием четырех автомашин, в которой 11 человек пострадали и двое погибли, стала основанием для возбуждения уголовного дела.

Как сообщает ТАСС, дело завели по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, крупное ДТП с участием четырех машин произошло в Аксайском районе региона. Столкнулись легковой автомобиль Renault, грузовик Scania, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и рейсовый автобус "ПАЗ".

По предварительным данным полиции, 60-летний водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с остальными транспортными средствами.

В результате ДТП погибли 38-летний водитель автобуса "ПАЗ" и 29-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, еще 11 человек пострадали.