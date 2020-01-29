Видео: Астраханец бросился в ледяную воду, чтобы спасти собаку

Сотни посетителей популярного астраханского паблика с воодушевлением комментируют видео, где запечатлен поступок смелого мужчины, не побоявшегося зайти в ледяную воду, чтобы спасти собаку Жуню.

В ролике показано, как районе Приволжского затона полураздетый астраханец пробирается среди плавающих льдин навстречу барахтающемуся животному.

За кадром слышны голоса детей, которые переживают за судьбу Жуни.

Мужчина благополучно вытаскивает собаку на берег, а затем сам выбирается из воды.

Видео набрало больше 18 тысяч просмотров, пользователи называют смельчака героем и желают ему здоровья.