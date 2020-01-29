Свидетель подготовки провокаций оказался в плену у армии САР

Сирийские военные взяли в плен боевика по имени Абу Хамза, который располагает информацией о подготовке "Белых касок" к новой провокации. Он занимался охраной складов в городе Кафер-Хамра.

Пленный наблюдал как представители "Белых касок" приезжали на склад за коробками, серыми емкостями, фрагментами боеприпасов и съемочным оборудованием. Что именно хранилось на складе, боевик не сообщил.

Ранее Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) заявил, что находящиеся в провинции Идлиб террористы готовят провокации с использованием химического оружия, чтобы потом обвинить Дамаск в действиях, направленных против мирного населения. В ЦПВС поступили сведения, что террористы складируют отравляющие вещества на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-эш-Шугур и Серакаб.

Напомним, что это далеко не первая попытка организовать провокацию с отравляющими веществами. Год назад в Сирии были обстреляны химическими боеприпасами северо-западные кварталы города Алеппо. По данным Минобороны России, в результате обстрела 46 человек, в том числе восемь детей, тогда получили химическое поражение.