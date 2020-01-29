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29.01.2020,  
13:05
Текст:  Светлана Цыганкова

Транспортно-заряжающую машину "Панциря" научат стрелять

Транспортно-заряжающую машину  "Панциря" научат стрелять ракетами по целеуказанию с локатора комплекса.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Об этом ТАСС рассказал Валерий Слугин, главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в Ростех. Он уточнил: транспортно-заряжающую машину можно сделать транспортно-боевой. Для этого нужно поставить упрощенную систему управления. Целеуказание она будет получать с основной машины, но стрелять сможет сама.

Если половину боекомплекта составят малогабаритные ракеты, когда вместо одной ракеты используется кассета с четырьмя мини-ракетами, тогда на одной стороне подобной пусковой установки их будет уже 48.

"Панцирь-С"- зенитный ракетно-пушечный комплекс. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Он действует при любой погоде и в любое время суток. На вооружении - 12 зенитных управляемых ракет и скорострельная пушка калибра 30 миллиметров.

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Фото: Israel Defense Forces/Wikimedia.org
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