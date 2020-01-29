Биологи обнаружили в домашней пыли устойчивые к моющим средствам микробы

Микробы, живущие в обычной домашней пыли, становятся все более серьезной угрозой. Исследователи из США выявили 183 различных гена устойчивости бактерий к антибиотикам в пыли помещений. Большинство генов устойчивы к "15 различным классам антибиотиков", говорится в статье, опубликованной в журнале PloS Pathogens. 57 из них расположены в подвижных участках ДНК и поэтому могут легко передаваться различным типам микробов, в том числе и более опасным микроорганизмам.

Ранние исследования показали, что моющие средства, меняя генетический код микроорганизмов в домашней пыли, способствуют их адаптации к распространенным антибиотикам. Но было не ясно, может ли их устойчивость к антибиотикам (антибиотикорезистентность) передаваться болезнетворным бактериям.

Чтобы ответить на этот вопрос, команда ученых под руководством Сары Бен Маамар из Северо-Западного университета (Иллинойс, США) проанализировала образцы пыли из 43 общественных зданий. Они также помещали домашнюю пыль в питательную среду, чтобы увидеть, какие гены устойчивости являются мобильными и, следовательно, обмениваются между микробами участками ДНК.

Результат: в общей сложности в образцах пыли содержалось 183 различных гена устойчивости. Некоторые из них, сообщают исследователи, были обнаружены практически во всех образцах. Анализ также показал, что большая часть генов устойчивости, обнаруженных в домашней пыли, невосприимчивы к нескольким классам антибиотиков - они становятся мультирезистентными. Авторы статьи называют 15 различных классов антибиотиков, включая пенициллины, тетрациклины, цефалоспорины, аминогликозиды и другие. "Два из этих генов мультирезистентности были относительно многочисленными и часто присутствовали в образцах пыли", - сообщают исследователи.

Ученые определили 57 из 183 найденных генов устойчивости, которые были в активной форме, то есть были готовы к передаче другим микробам. "Предполагалось, что это может иметь место, но это был первый раз, когда такие переносимые гены были обнаружены в домашней пыли", - говорит Эрика Хартманн, коллега Маамар.

Как подчеркивают исследователи, гены устойчивости сами по себе не опасны. Ситуация осложняется, если в квартире появляются патогены, например, из-за того, что кто-то заразился болезнетворными микроорганизмами.

Тем не менее, ученые настоятельно рекомендуют не использовать антимикробные чистящие средства. Большинство окружающих нас микробов не вредные, поэтому с домашней пылью неплохо справится обычная влажная тряпка. Дезинфицирующие средства, как правило, способствуют усилению антимикробной резистентности.