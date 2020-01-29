В Минске обсудили дополнительные участки разведения сил на востоке Украины

Заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины и ее рабочих групп, по словам спецпредставителя Хайди Грау, были ориентированы 29 января в белорусской столице в основном на имплементацию итогов "нормандского саммита" в Париже.

Как стало известно БЕЛТА, рабочая группа по безопасности ТКГ на переговорах в белорусской столице продолжила дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Эта тема будет на повестке дня и на следующем заседании, уточнила Грау.

Оценивая общую ситуацию безопасности в зоне конфликта, спецпредставитель дала понять, что число нарушений режима прекращения огня в январе остается ниже среднего уровня прошлого года. "Однако число жертв среди гражданского населения, согласно данным Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, по сравнению с концом прошлого года возросло. Помимо обстрелов главной причиной остаются мины", - подтвердила она.

Кроме того, дипломат призвала стороны принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и усилению противоминной деятельности. Она подчеркнула необходимость обеспечить безопасность и надежный доступ СММ ОБСЕ согласно ее мандату. Все это является ключевыми условиями для предупреждения гражданских жертв и для мирного решения конфликта.

Что касается работы гуманитарной подгруппы, то она, как стало известно, сконцентрировалась на теме пропавших без вести. "До сих пор остается открытым вопрос предоставления полного и безусловного доступа ко всем удерживаемым лицам Международному комитету Красного Креста, а также другим международным организациям, как было согласовано лидерами "нормандской четверки", - добавила Хайди Грау.

В центре внимания экономической рабочей группы, по ее словам, сегодня были вопросы водоснабжения через линию соприкосновения. Обсуждались также выплаты пенсий и мобильная связь.

Политическая подгруппа продолжила дискуссию по вопросам, связанным с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также с имплементацией формулы Штайнмайера в украинское законодательство.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы состоится 12 февраля.

Напомним, трехсторонняя контактная группа была создана 8 июня 2014 года, а чуть позже образованы ее четыре подгруппы по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. При непосредственном участии членов ТКГ были достигнуты и минские договоренности в сентябре того же года.