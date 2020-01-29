Великобритания разрешила Huawei участвовать в создании сети 5G

Правительство Великобритании дало согласие на ограниченное участие китайской телекоммуникационной компании Huawei в строительстве британских сетей 5G, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
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В постановлении правительства сказано, что Huawei будет допущена к "нечувствительным" проектам сетей 5G, при этом участие компании будет ограничено 35 процентами.
"Мы ценим доверие и понимание необходимости работы над его укреплением и приветствуем решение Великобритании допустить Huawei к поставкам 5G-оборудования", - сказал вице-президент Huawei в Великобритании Джереми Томпсон. Ранее администрация президента США предупреждала Лондон, что использование технологий и оборудования Huawei может привести к сокращению сотрудничества между США и Британией в области разведки.