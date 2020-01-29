Великобритания разрешила Huawei участвовать в создании сети 5G

В постановлении правительства сказано, что Huawei будет допущена к "нечувствительным" проектам сетей 5G, при этом участие компании будет ограничено 35 процентами.

"Мы ценим доверие и понимание необходимости работы над его укреплением и приветствуем решение Великобритании допустить Huawei к поставкам 5G-оборудования", - сказал вице-президент Huawei в Великобритании Джереми Томпсон. Ранее администрация президента США предупреждала Лондон, что использование технологий и оборудования Huawei может привести к сокращению сотрудничества между США и Британией в области разведки.