Вынужденная мера: применение комплекса "Точка" сняли на видео в Сирии

#Syria #Aleppo #WestAleppo #WesternAleppo #SAA 🇸🇾#SyrianArmy#SyrianArabArmy #SyrianArmedForces— /sg/ SOURIA GENERAL (@SyriaGeneral) 28 января 2020 г.
оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТР) «Точка»
Tochka / Toshka Missile launched by the Syrian Arab Army 🚀 targeting Militant Fortifications in Western Aleppo Countryside. pic.twitter.com/41AU68nqUT
Впервые после длительного перерыва в Сети размещено видео запуска ракеты с пусковой установки 9П129. Видно, что боевая машина была развернута на окраине одного из населенных пунктов, ранее значительно пострадавшего в ходе боевых действий.
Также обнародованы фотографии перегрузки ракеты с транспортно-заряжающей 9Т218 и процесс ее подготовки к старту.
По мнению военных экспертов, применение столь мощных средств поражения вынужденное - террористы в последнее время осуществили целый ряд вооруженных провокаций.
В настоящее время правительственные войска имеют в своем распоряжении около двух десятков таких ракетных систем. Эта техника была получена задолго до начала гражданской войны и иностранной агрессии и первоначально предназначалась для противостояния Израилю.
В зависимости от модификации, дальность полета ракет составляет от 70 до 120 км. Осколочно-фугасная боевая часть весит около 500 кг.
Интересно, что в Сирии часть имеющихся пусковых установок, созданных на шасси БАЗ-5921, оснастили дополнительным бронированием, эффективно защищающим от пуль и осколков.
#Syria #Aleppo #WestAleppo #WesternAleppo #SAA 🇸🇾#SyrianArmy#SyrianArabArmy #SyrianArmedForces— /sg/ SOURIA GENERAL (@SyriaGeneral) 28 января 2020 г.
оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТР) «Точка»
Tochka / Toshka Missile launched by the Syrian Arab Army 🚀 targeting Militant Fortifications in Western Aleppo Countryside. pic.twitter.com/7LawCAqdOk