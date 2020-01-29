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29.01.2020,  
13:28
Текст:  Алексей Брусилов

Вынужденная мера: применение комплекса "Точка" сняли на видео в Сирии

Тактический комплекс "Точка" применен сирийскими военными против бандформирований, окопавшихся на западе провинции Алеппо.
Фото: AlfvanBeem / wikimedia.org
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Впервые после длительного перерыва в Сети размещено видео запуска ракеты с пусковой установки 9П129. Видно, что боевая машина была развернута на окраине одного из населенных пунктов, ранее значительно пострадавшего в ходе боевых действий.

Также обнародованы фотографии перегрузки ракеты с транспортно-заряжающей 9Т218 и процесс ее подготовки к старту.

По мнению военных экспертов, применение столь мощных средств поражения вынужденное - террористы в последнее время осуществили целый ряд вооруженных провокаций.

В настоящее время правительственные войска имеют в своем распоряжении около двух десятков таких ракетных систем. Эта техника была получена задолго до начала гражданской войны и иностранной агрессии и первоначально предназначалась для противостояния Израилю.

В зависимости от модификации, дальность полета ракет составляет от 70 до 120 км. Осколочно-фугасная боевая часть весит около 500 кг.

Интересно, что в Сирии часть имеющихся пусковых установок, созданных на шасси БАЗ-5921, оснастили дополнительным бронированием, эффективно защищающим от пуль и осколков.

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