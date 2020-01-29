Вышел русский трейлер нового фильма про колли Лесси

"Самая известная собака в истории кино" (как ее презентуют авторы) вновь на экранах - на YouTube-канале кинокомпании "Вольга" опубликован русский трейлер художественного фильма "Лесси. Возвращение домой". Большую часть которого титульная колли красиво бежит, а дети в кадре имеют встревоженные лица.

В новом "лессисплотейшн", основанном на произведении Эрика Найта (переведенном на 25 языков), "по стечению обстоятельств, молодую колли по имени Лесси разлучают с хозяином и отправляют жить в богатое поместье".

Однако колли Лесси такое положение дел не устроило, и она, "храня память о своем настоящем друге, сбегает из особняка, чтобы побывать в удивительных местах, завести новых знакомых и даже прокатиться на яхте по дороге домой".

Поставил эту семейную приключенческую ленту, простую, как три пфеннига, Ханно Ольдердиссен ("Вэнди 2", "Святой Майк").

Сценарий - Яне Айнскоуг ("Ханни и Нанни", "Ханни и Нанни 2").

Российская премьера - 16 апреля.

Рассказ англо-американского писателя Найта (1897-1943) "Лесси возвращается домой" был впервые опубликован в журнале Saturday Evening Post в 1938 году. Двумя годами позже, окрыленный, прозаик раздул его до романа. Который в 1943-м был практически построчно экранизирован. Дав тем зачин десяткам обескураживающе плоских и однообразных фильмов и сериалов.