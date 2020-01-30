Атака века: как был потоплен "Вильгельм Густлофф"

75 лет назад в Балтийском море произошла самая крупная морская катастрофа в истории человечества. Советская подводная лодка С-13 торпедировала близ Данцига германский пассажирский лайнер "Вильгельм Густлофф", на борту которого находились немецкие подводники, женщины из вспомогательных сил гитлеровских ВМС и беженцы. Через час лайнер затонул, число жертв по разным оценкам варьируется от 5 до 10 тысяч. Для сравнения - в крушении "Титаника" погибли 1496 человек.

Белый теплоход

Спущенный на воду в 1937 году "Вильгельм Густлофф" должен был стать наглядной демонстрацией преимуществ национал-социализма. Построенное на средства организации "Сила через радость" судно предназначалось для отдыха немецких рабочих. Пятидневный круиз по Средиземноморью стоил 150 рейхсмарок - месячную зарплату слесаря или почтальона. Доступность отдыха для всех слоев населения подчеркивалось тем, что все каюты лайнера имели одинаковый размер и уровень оснащения.

На момент ввода в строй десятипалубный "Густлофф" был одним из самых крупных пассажирских судов в мире. По водоизмещению (25 тысяч тонн) он сравним с атомным ракетным крейсером "Петр Великий". Лидировало судно и по уровню комфорта: к услугам пассажиров были богато украшенный бассейн, зимний сад, музыкальные салоны и бары. На теплоходе был впервые применен принцип открытой палубы с великолепным обзором и выходом на нее прямо из кают.

Первоначально лайнер планировали назвать "Адольф Гитлер", но в 1936 году в Давосе был убит швейцарский активист НСДАП Вильгельм Густлофф. Немецкая пропаганда сделала из рядового нациста мученика: его похоронили с государственными почестями, а его именем назвали множество объектов по всей Германии - в том числе новенький флагман круизного флота. До войны "Густлофф" успел сделать 50 рейсов по Северному и Средиземному морям. Во время последнего, в августе 1939 года капитан получил шифрованный приказ срочно вернуться в порт. Время круизов закончилось - через неделю Германия напала на Польшу, начав Вторую Мировую войну.

Госпиталь и плавказарма

Как и большинство других судов, лайнер передали военно-морскому флоту. "Густлоффа" переоборудовали в плавучий госпиталь, а затем в плавучую казарму для школы подводников в Данциге, одной из основных баз Кригсмарине. Там корабль простоял четыре года, получив в феврале 1943-го повреждения от налета британских бомбардировщиков.

Осенью 44-го советские войска вошли в Восточную Пруссию. Немецкая пропаганда кричала об ужасах, которые ожидают мирное население с приходом русских. С одной стороны, это усилило приток ополченцев в фольксштурм, с другой - породило панику и огромное количество беженцев. К началу 1954 года в порту Данцига скопилось порядка 60 тысяч человек, стремившихся сбежать как и куда угодно от страшных красноармейцев, которые, как вещало радио, насиловали женщин и штыками вспарывали животы младенцам.

22 января "Вильгельм Густлофф" начал прием пассажиров. Первыми на его борт попали офицеры-подводники, тяжелораненые и несколько сотен девушек из состава вспомогательных сил флота - их разместили в пустом бассейне. Затем на теплоход стали впускать беженцев: их размещали на палубах и в переходах. Всего рассчитанный на 1500 пассажиров теплоход принял около 10 тысяч человек - точная цифра неизвестна, так как команда перестала считать прибывающих.

30 января в 12.30 теплоход отошел от причала в сопровождении миноносца Löwe и торпедолова TF-19. Последний вскоре наскочил на риф и вернулся в порт, на мостике "Густлоффа" тем временем спорили, каким фарватером выходить в море. Лайнер оказался под двойным командованием: капитана и командира учебного дивизиона подводников, - что не способствовало принятию обдуманных решений. Вопреки рекомендациям идти противолодочным зигзагом судно двигалось прямо из опасений наскочить на минные поля. С наступлением темноты капитан приказал включить ходовые огни из опасения столкнуться с якобы шедшими навстречу тральщиками. Никаких встречных кораблей у лайнера не было и в 19.30 огни потушили, но было уже поздно.

"За Ленинград"

Командир советской подлодки капитан третьего ранга Александра Маринеско увидел ярко освещенный вопреки всем нормам военного времени немецкий теплоход и около двух часов следовал за ним, выбирая удобную позицию для атаки. Субмарины того времени не могли догнать даже пассажирские суда, но переполненный "Густлофф", машины которого после бомбежки работали плохо, шел медленно. Около 21 часа С-13 зашла со стороны берега - откуда ее менее всего могли ожидать, - и выпустила первую торпеду с надписью "За Родину". За ней последовали еще две: "За советский народ" и "За Ленинград". Первая попала в носовую часть судна, вторая - в пустой бассейн, все находившиеся в нем люди погибли. Третья ударила в машинное отделение и остановила двигатели. Капитан лайнера понял, что произошло, его первыми словами после атаки были: "Das war"s" (Вот и все).

Водонепроницаемые переборки на нижних палубах перекрыли, заблокировав часть команды, которая должна была помогать спускать шлюпки. Переполненные лодки обрывали фалини и переворачивались, вытряхивая людей в ледяную воду. В одну из уже спущенных шлюпок упало сорвавшееся с палубы зенитное орудие и потопило ее. Примерно через час после атаки "Вильгельм Густлофф" затонул. Миноносцу Löwe удалось спасти из воды 472 человека, прибывшие позже корабли вылавливали уже мертвецов. Через семь часов после гибели лайнера посыльный катер обнаружил незамеченную шлюпку и в ней живого, закутанного в одеяла младенца. Это был последний спасенный пассажир теплохода.

P.S.

По заключению института морского права в Киле, "Густлофф" являлся законной военной целью. "На судне находились сотни подводников, имелись орудия. В ноябре 1944 года правительство Германии объявило Балтийское море районом военных операций и приказало Кригсмарине уничтожать любые суда. Советские моряки имели право ответить тем же", - констатировали юристы.

10 февраля подлодка С-13 потопила другой немецкий транспорт "Генерал Штойбен" и по совокупности заслуг была награждена орденом Боевого Красного знамени. Александра Маринеско - рекордсмена среди советских подводников по суммарному тоннажу потопленных судов, - сперва представили к званию Героя Советского Союза, а затем разжаловали в старшие лейтенанты и списали на берег. Но это уже совсем другая история…