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30.01.2020 19:08
Рубрика: Легковые авто

Дорогие вэны Toyota в России должны отправиться в сервис

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota Фото: Пресс-служба Toyota
Фото: Пресс-служба Toyota

Росстандарт объявил об отзывной компании автомобилей Toyota Alphard, проданных в нашей стране с 31 октября прошлого года по настоящее время. У минивэнов обнаружена проблема с ремнями безопасности, что повышает риск получения травмы в аварийных ситуациях.

Как говорится в сообщении ведомства, существует вероятность, что у ремней безопасности с двойной системой блокировки есть производственный дефект. Он заключается в том, что одна из систем блокировки может не работать. Во время определённых ситуаций, например, когда случается ДТП с множественными столкновениями, ремень не удержит человека должным образом.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Отзывная кампания затрагивает 118 транспортных средств модели Toyota Alphard, на которых после проверки и выявления неисправности будет заменён ремень безопасности задних пассажиров.

Список потенциально дефектных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта, поэтому можно самостоятельно узнать, попадает ли ваш Toyota Alphard под отзыв. Уполномоченные представители японского бренда проинформируют клиентов о необходимости визита на сервис в письменном виде и/или по телефону.

Цена на Toyota Alphard в России начинается от 4 764 000 рублей. Модель оснащена двигателем 3,5 литра мощностью 300 л.с. и 8-ступенчатым "автоматом".

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#Toyota