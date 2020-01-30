Дубль Радулова и гол Гурьянова не помогли "Далласу"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас" на своей площадке уступил "Торонто" - 3:5, несмотря на дубль Александра Радулова и гол Дениса Гурьянова.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол лидера "кленовых листьев" Остона Мэтьюза точным броском ответил российский форвард "звезд" Денис Гурьянов, который отличился 13-й раз в сезоне.

Во втором периоде Зак Хэймен и Тайсон Бэрри было обеспечили гостям преимущество в две шайбы перед заключительной 20-минуткой. Но незадолго до сирены Александр Радулов сократил отставание до минимума.

"Кленовые листья" благодаря голу Вильяма Нюландера снова сумели оторваться в счете, но тут снова о себе напомнил Радулов, оформивший дубль. Но спастись от поражений хозяева не смогли - в самом конце встречи Андреас Юнссон установил окончательный результат.