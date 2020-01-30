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30.01.2020 15:19
Рубрика: В мире

Французская булочная в Баварии перешла с печатных чеков на съедобные

Текст: Диана Ковалева

Одна французская булочная в немецкой Баварии нашла оригинальный способ заставить посетителей уж точно взять с собой чек. Теперь его будут делать из сахара и размещать прямо на булочке или пирожном. Об этом рассказал главный кондитер заведения Людовик Жербуан.

Фото: iStock
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По его словам, толчком к переходу на такой необычный "чековый режим" стал отнюдь не порыв вдохновения, а новые меры немецких властей, которые с 1 января обязали всех продавцов выдавать покупателю чек, даже если покупка незначительная. Так Берлин планирует бороться с уклонением от налогов. Однако многие пекарни и кондитерские недовольны: за одну булочку как не брали чек, так брать и не будут, а продавцам - лишняя работа и расходы на бумагу. В союзе немецких предпринимателей уже подсчитали: за год в мусорное ведро из-за таких мер будут отправлять по два миллиона километров чековой ленты!

"Многие кондитеры выступают против, и мы решили выразить протест по-своему. Во Франции мы обычно выходим на манифестации. Но тут мы решили делать съедобные чеки: их люди точно возьмут с собой. Мне кажется, это тоже неплохая форма протеста", - рассказал Жербуан.

Чек делают из сахара, он максимально точно повторяет талончик, который печатает кассовый аппарат. Однако настоящей заменой своему бумажному "брату" он не стал, так как не имеет законной силы. Так что кассиры продолжат печатать чеки.

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