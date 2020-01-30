Hublot Big Bang Integral: первая модель Big Bang на интегрированном в корпус браслете

Впервые показанная на выставке Baselworld в 2005 году, модель Hublot Big Bang произвела фурор: представляя искусство fusion, она была выполнена из стали, керамики и каучука. За последующие 15 лет она стала одной из самых успешных и узнаваемых моделей марки.

И вот теперь, в 2020 году, часы Big Bang впервые получили интегрированный в корпус металлический браслет: его первое звено является неотделимой частью корпуса, таким образом, надежность их соединения повышается. Кроме того, браслет очень удобно сидит на руке: его пропорции тщательно продуманы. Ну и в конце концов, интегрированный браслет - это очень актуальный на сегодня часовой тренд.

Браслет Big Bang Integral All Black. Фото: Hublot

Новая модель была представлена во время первой выставки LVMH Watch Week в январе этого года в Дубае. Существует три варианта корпуса: из черной керамики, титана или фирменного золота King Gold. Переработанная архитектура сдвигает в совершенно новую сторону восприятие знакомых часов и становится еще одним "большим взрывом" - так переводится название Big Bang.

Поначалу кажется, что интегрированный браслет достаточно обычен: одно центральное звено и два боковых. Но присмотревшись, мы видим, что его стиль перенимает эстетические коды корпуса и кнопок. Сочетание полированных и сатинированных поверхностей, скосы и фаски звеньев создают тот же эффект глубины и контраста, который существует между корпусом и выступом безеля.

Браслет Big Bang Integral King Gold Pave. Фото: Hublot

Конечно, встроенный браслет потребовал переосмысления и переработки корпуса. В то время как циферблат и безель остались идентичными существующей модели Big Bang 42 мм (за исключением индексов, которые заменяют арабские цифры), кнопки хронографа возвращают нас к оригинальной модели 2005 года. Влияние их внешнего вида прослеживается в деталях браслета.

Браслет Big Bang Integral Titanium Pave. Фото: Hublot

Hublot Big Bang Integral сохраняет фирменную конструкцию "сэндвича", но на этот раз без вставки из композитной смолы: часы изготовлены полностью из одного материала, знакового для Hublot - легкого титана, устойчивой износостойкой керамики или фирменного золота King Gold. Исключение - черные композитные полимерные наконечники на кнопках, выступ безеля и заводная головка, покрытая каучуком.

Big Bang Integral Titanium. Фото: Hublot

Часы снабжены второй версией мануфактурного механизма Unico с хронографом fly-back и колонным колесом: калибр HUB1280 защищен четырьмя патентами.