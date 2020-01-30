Кабмин выдвинул кандидатов в совет директоров "Первого канала"

Правительство представило список людей, которые могут войти в совет директоров и ревизионную комиссию "Первого канала". Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации и независимых директоров в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Первый канал" (г. Москва) согласно приложению", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Среди российских кандидатов на должности в совете директоров, в частности - гендиректор телеканала Константин Эрнст, гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров и главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.