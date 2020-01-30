Борьба с алкогольной и/или наркотической зависимостью - процесс трудный, болезненный, но необходимый. Фильм "Миллион мелких осколков" о борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью, основанный на книге одного писателя, изложившего в ней собственный опыт, тоже болезненный и трудный. А вот по поводу необходимости есть некоторые сомнения.

Главного героя, наркомана и алкоголика, мы встречаем весело пляшущим в чем мать родила, гениталием тряся. Он выходит подышать воздухом, вываливается через перила крыльца на землю, а затем очухивается на пути в реабилитационную клинику, куда его сопровождает родной брат (Чарли Ханнэм).

В клинике его ждет масса приключений - не самых приятных - и фактурных персонажей - тоже зачастую не самых приятных. Приставучий гей, например, сыгранный Джованни Рибизи, прямо в душевой кидается нагло домогаться, а получив отпор, предлагает выступить посредником при оказании сексуальных услуг между потенциальным клиентом в лице героя и собственной дочерью. Потом, впрочем, он раскрывается как трогательный страдалец и просит этой дочери по телефону передать, что он ее любит. Просьба, впрочем, остается почему-то неудовлетворенной.

Иные персонажи и вовсе полюбопытнее самого героя будут. Персонаж Билли Боба Торнтона, в частности, изысканный стиляга с дорогими очками, оказывается неожиданным образом связан с высшими криминальными кругами. Тогда как хроника грехопадения героя, в сущности, прозаична: начал рано пить из-за семейных проблем.

Основная сюжетная линия, столь же незамысловатая, сводится к прохождению 12 ступеней излечения. Сначала герой раздражается, бунтует, отказывается принимать любую помощь, но затем успокаивается и втягивается, чему способствует побочный сюжет - любовный. Который осложняется тем, что в клинике по правилам запрещаются какие-либо контакты с противоположным полом, выходящие за рамки "привет-пока", а также непостоянной и противоречивой натурой самого амурного интереса. Непостоянной и противоречивой настолько, что трагичный финал их романа, где есть место и потере невинности (в определенном узком смысле), и отчаянному подвигу во имя спасения объекта страсти, изрядно обескураживает. Хотя жизнь такая штука, всякое бывает.

Особо надлежит отметить тот примечательный и немаловажный факт, что поставила "Миллион мелких осколков" Сэм Тейлор-Джонсон, режиссер "Пятидесяти оттенков серого". Второй примечательный и немаловажный факт - на центральную роль она взяла своего мужа, Аарона Тейлора-Джонсона, который на 23 года младше нее (всякое бывает, опять же) и прославился когда-то, сыграв в ироничной кинокомиксовой дилогии "Пипец" титульного этого Пипца.

Указанными фактами многое объясняется. В том числе обилие сочных эротических кадров, демонстрирующих все без исключения достопримечательности подтянутого тела Аарона Тейлора-Джонсона. Красавец мужчина, любо-дорого посмотреть. Подруги-то завидуют, небось. Правда, как-то сложновато поверить, что вот этот рельефный торс и вот эти впечатляющего обхвата бицепсы принадлежат организму не профессионального атлета, а человека, годами в себя закачивавшего все, что призвано организм разрушать. Тот же Джованни Рибизи смотрелся бы точно более органично. И это бросающееся в глаза (буквально, так и скачет перед носом) противоречие сильно мешает донесению посыла.

Впрочем, и без того посыл доносится неочевидными путями. Вернее, преимущественно очень даже очевидными: показывают, к примеру, как наркоману наживую зубы сверлят - без наркоза, поскольку наркотик. И прочие наглядные ужасы. Однако неоднозначный финал, в котором выясняется, что лечись не лечись - не факт, что это как-то поможет, то есть шансы пятьдесят на пятьдесят примерно, вызывает стойкое желание напиться. Что, пожалуй, не с лучшей стороны характеризует фильм о борьбе с зависимостями.

2.5