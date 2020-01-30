Названы пять подлодок, способных уничтожить мир за полчаса

Пять подлодок, способных уничтожить мир всего за полчаса, перечислил журнал National Interest. Среди них три российские субмарины и две американские.

Авто статьи выбрал пять подлодок, которые либо уже находятся на вооружении, либо будут приняты в ближайшее время. Старые советские образцы типа тяжелых ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 941 "Акула" - самых больших в мире - в список не вошли, поскольку большая часть из них была списана.

Даже одно судно, как отмечает автор, за полчаса способно превратить более двухсот целей размером с город, в радиоактивный пепел. Это самое смертоносное оружие, когда-либо разработанное человечеством, пишет NI: "Эти суда с их вооружением могут покончить с цивилизацией за меньшее время, чем требуется для доставки пиццы".

В число российских кораблей вошли подводные лодки проекта 955А "Борей": их издание называет самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами и уточняет, что здесь применяются одновальные водометные движители.

В списке значатся подлодки проекта 667БДРМ "Дельфин" и проекта 885М "Ясень-М". Последние, как уточняет издание, представляют собой серьезную угрозу для США, поскольку могут приблизиться на расстояние до 2000 километров от побережья и оттуда поражать цели на значительной дальности - до Великих озер.

Среди американских подлодок были названы тип "Огайо" и "Колумбия". Первые - это единственные ракетоносцы, стоящие сейчас на вооружении. Вывод их из эксплуатации, по некоторым данным, запланирован на 2040 год. "Колумбия" - это проектируемый тип подлодок, ввод в эксплуатацию планируется на 2031 год.