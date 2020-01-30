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30 января 2020 г.

Распоряжение правительства Новгородской области от 27 января 2020 года № 19-рг "О прожиточном минимуме за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 27 января 2020 г.
Опубликован 30 января 2020 г.

В соответствии со статьей 2 областного закона от 27.01.2012 № 13-ОЗ "О прожиточном минимуме в Новгородской области":

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Новгородской области за IV квартал 2019 года (руб.):

Наименование Прожиточный минимум (рублей)
В расчете на душу населения 10 673
Трудоспособное население 11 618
Пенсионеры 8 883
Дети 10 426

2. Опубликовать распоряжение в газете "Новгородские ведомости"

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин

 

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