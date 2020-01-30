Распоряжение правительства Новгородской области от 27 января 2020 года № 19-рг "О прожиточном минимуме за IV квартал 2019 года"

В соответствии со статьей 2 областного закона от 27.01.2012 № 13-ОЗ "О прожиточном минимуме в Новгородской области":
1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Новгородской области за IV квартал 2019 года (руб.):
|Наименование
|Прожиточный минимум (рублей)
|В расчете на душу населения
|10 673
|Трудоспособное население
|11 618
|Пенсионеры
|8 883
|Дети
|10 426
2. Опубликовать распоряжение в газете "Новгородские ведомости"
Губернатор Новгородской области А.С.Никитин
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