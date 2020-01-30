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Певица Наташа Стюарт умерла на 44-м году жизни от рака

Новости
    30.01.2020, 18:36
Текст:   Олег Усков

Певица Наташа Стюарт, наибольшую известность которой принесло участие в австралийской версии телешоу "Голос", умерла 29 января в больнице Святого Винсента в Сиднее на 44-м году жизни.

Как передает The Sun, причиной смерти женщины стал рак, с которым она в последнее время сражалась.

Наташа тихо отошла в окружении семьи.

Отмечено, что до участия в "Голосе" Стюарт уже имела локальный успех, на протяжении двадцати лет гастролируя с такими артистами, как австралийская певица и актриса Тина Арена, с прославленным исполнителем баллад Майклом Болтоном и австралийским хитмейкром Ричардом Клэптоном.

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