Певица Наташа Стюарт умерла на 44-м году жизни от рака

Певица Наташа Стюарт, наибольшую известность которой принесло участие в австралийской версии телешоу "Голос", умерла 29 января в больнице Святого Винсента в Сиднее на 44-м году жизни.
In loving memory of Natasha Stuart, The Voice AU contestant. (1977-2020). 👋🏻😢 #natashastuart #RestInPeace pic.twitter.com/mcUprHKNRU— Andrew "Andy" Woodhead (@AwjwWoodhead) January 29, 2020
Как передает The Sun, причиной смерти женщины стал рак, с которым она в последнее время сражалась.
Наташа тихо отошла в окружении семьи.
Отмечено, что до участия в "Голосе" Стюарт уже имела локальный успех, на протяжении двадцати лет гастролируя с такими артистами, как австралийская певица и актриса Тина Арена, с прославленным исполнителем баллад Майклом Болтоном и австралийским хитмейкром Ричардом Клэптоном.