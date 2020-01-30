Подлодки США вооружили новыми ядерными ракетами

Атомная подводная лодка Tennessee впервые вышла на боевое дежурство с новыми ракетами, пишет ТАСС со ссылкой на публикацию Федерации американских ученых (FAS).

ВМС США развернули на субмаринах модернизированные ядерные боеголовки малой мощности W76-2, пишет автор статьи Ганс Кристенсен, директор информационных проектов FAS, касающихся ядерной сферы.

Со ссылкой на источник в правительстве США Кристенсен сообщил, что в последние дни 2019 года АПЛ Tennessee отправилась на патрулирование, имея на борту "одну или две" боеголовки нового типа. По словам ученого, одновременно на боевом дежурстве находится еще одна подлодка с новыми ракетами.

В Пентагоне отказались комментировать эту информацию. Ранее руководитель Национального управления ядерной безопасности США Лиза Гордон-Хэгерти сообщила о том, что ее ведомство произвело "засекреченное количество" модернизированных боеголовок малой мощности W76-2, предназначенных для установки на баллистические ракеты морского базирования Trident II. Носителями этих ракет являются стратегические АПЛ типа Ohio, в том числе Tennessee.

Производство термоядерных боеголовок W76-2 началось в 2019 году. Их главное отличие от других боеприпасов этого класса - малая мощность: 5 килотонн, в то время как обычный Trident несет 100-килотонные боевые блоки.