Поправки в Конституцию обсудили на Ямале

Салехард - еще одна точка на карте, где сегодня прошло обсуждение поправок к Конституции. Сейчас здесь стоят морозы под минус 35 градусов, но обсуждение вышло по-настоящему горячим. В дискуссии участвовали представители Общественной палаты ЯНАО, исполнительных органов власти, депутаты, общественные активисты и член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Ледков.

- Очень важно, что обсуждение проходит максимально открыто, люди свободно высказывают свое мнение, - отметил Григорий Ледков в комментарии "РГ". - Старт этим демократическим обсуждениям дал президент страны своим Посланием. Северяне люди прямые, открытые, в ходе дискуссии они говорят и о необходимости усиления ответственности чиновников, о качественном улучшении экономической ситуации в стране, об укреплении социальных гарантий. По сути, общественный запрос на такие по-настоящему народные обсуждения был сформирован давно, и сейчас он реализуется по всей стране. Участвуя в таких дебатах, убеждаешься в очередной раз, что людям очень важно, какой будет Конституция страны.

Участники дискуссии в Салехарде поддержали поправки в Основной закон, предложенные президентом. Отметили важность тезисов об усилении роли регионов в принятии решений на федеральном уровне, закреплении в статьях норм о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, а также принципов достойного пенсионного обеспечения. Они также отметили значимость и своевременность тезисов Послания, касающейся улучшения качества жизни россиян.

Как отметил Григорий Ледков, ни одно дельное предложение, поступившее в рабочую комиссию, не останется без внимания. Все ценные идеи могут быть реализованы при подготовке других федеральных законов, которые будут приниматься в развитие новых конституционных норм.