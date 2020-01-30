Посол РФ в Скопье: Мы обязаны защитить правду о событиях II мировой войны

В Мемориальном центре Холокоста евреев из Македонии по случаю 75-летия освобождения советскими войсками узников концлагеря Освенцим состоялся показ фильма российских кинематографистов "Их звали Травники" об учебном лагере немецких отрядов охраны - СС. В своем обращении к собравшимся посол РФ в Скопье Сергей Баздникин отметил тот факт, что именно советские солдаты 27 января 1945 года освободили узников Освенцима, остановили одну из фабрик смерти, на которой были методично и хладнокровно уничтожены миллионы людей, в т.ч. около миллиона евреев.

"По решению Организации Объединенных Наций этот день стал вечным напоминанием о злодеяниях нацистов, о чудовищных преступлениях, которые невозможно, нельзя ни оправдать, ни простить. Он стал олицетворением нашей общей памяти и скорби, - подчеркнул высокопоставленный дипломат. - В эти дни весь мир отдает дань памяти жертвам Холокоста, который стал одной из самых черных и позорных страниц мировой истории. Вчера многие из нас присутствовали на памятном мероприятии в МАНУ (Академия наук и искусств Республики Северная Македония). В Израиле на прошлой неделе прошли масштабные мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Красной Армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста, в которых приняли участие более сорока глав государств и правительств, включая, разумеется, президента России Владимира Путина и президента Северной Македонии Стево Пендаровского".

Баздникин указал на то, что на международном форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом", президент России обратил особое внимание, что у этого преступления были и соучастники, в том числе обслуживавшие концлагеря пособники, - о ком сегодня пойдет речь в фильме, - которые в жестокости зачастую превосходили своих хозяев. "Наибольшее количество евреев было убито на оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты. На Украине - 1,4 миллиона, в Литве - 220 тысяч - это 95 процентов довоенного еврейского населения страны, - в Латвии - 77 тысяч - выжило лишь несколько сотен. Как известно, практически полностью были истреблены и македонские евреи", - отметил он.

Посол подчеркнул, что конец этим зверствам и беспощадному варварству положил, прежде всего, советский народ, который отстоял и свое Отечество, и принес освобождение от нацизма Европе. "Вклад советского народа во Второй мировой войне трудно переоценить, - заявил дипломат. - Выпавшая на долю СССР историческая роль в разгроме фашизма стоила тяжелых потерь. Советский народ принес на алтарь победы над фашизмом самую большую, жертвенную долю - 27 миллионов человеческих жизней. 40 процентов убитых, замученных евреев - это евреи из Советского Союза. Такая цена в самых страшных снах не могла присниться ни одному народу. В этом году мы торжественно будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне. Для России 9 Мая - самый великий и святой праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, и наша память не только дань огромного уважения героическому прошлому. Она служит нашему будущему, вдохновляет нас, укрепляет наше единство. Сегодня, спустя 75 лет, мы воспринимаем Холокост не только как национальную трагедию еврейского народа, но и как общечеловеческую катастрофу, которая стала горьким предостережением всему человечеству на века вперед".

Баздникин с сожалением констатировал, что не все вынесли уроки из прошлого. "К сожалению, по сей день слышны голоса тех, кто пытается оправдать преступления нацистов, поставить в один ряд жертв и палачей, освободителей и оккупантов, - добавил он. - Память о войне и ее уроки все чаще становятся объектом политической сиюминутной конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо. Классической дезинформацией, например, являются недавние заявления руководителей Польши и Украины, в частности, о том, что Советский Союз несет ответственность за развязывание Второй мировой войны, которые в худших традициях пропаганды, - к слову, широко использовавшейся в нацистской Германии, - видимо, считают, что повторенная много раз ложь становится правдой. Это не так. Мы должны четко понимать, что любые попытки переписать историю, пересмотреть оценки относительно происходившего в недавнем прошлом, поставить под сомнение вклад нашей страны в Великую Победу фактически означают оправдание преступлений нацизма, открывают путь для возрождения его смертоносной идеологии. И потому мы обязаны защитить правду о событиях Второй мировой войны, отстоять подвиг, достоинство, доброе имя живых и павших борцов антигитлеровской коалиции. Противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма - где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило. Это наш долг и дело чести перед грядущими поколениями".

Посол сделал акцент на том, что Россия уделяет приоритетное внимание проблематике борьбы с неонацизмом и нетерпимостью, вопросам сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории. "В русле этих усилий в рамках ООН по инициативе нашей страны Генеральная Ассамблея ежегодно принимает резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют их эскалации, - напомнил он. - Рассматриваем ее как возможность для объединения усилий всех, в чьи сердца стучит пепел невинных жертв Второй мировой. Месяц назад, в декабре прошлого года, за нее проголосовало 133 государства, в числе которых, к сожалению, не было Северной Македонии, как не было и стран-членов Евросоюза. Против выступили две страны: США и Украина. Обращаем внимание на неоднократные публичные заявления руководства РСМ о традициях антифашистской борьбы, на которых зиждется ее государственность. Надеемся, что в нынешнем году эти слова найдут воплощение в практических шагах, и Северная Македония, наконец, присоединится к числу стран, голосующих в поддержку этого важного и актуального как никогда документа".