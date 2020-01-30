Президент Эстонии отведала торт на российской антарктической станции

Праздничный торт в честь 200-летия открытия Антарктиды на исследовательской станции "Беллинсгаузен" накануне с аппетитом отведала в компании российских исследователей и президент Эстонии Керсти Кальюлайд, которая на время стала членом полярной экспедиции по следам первооткрывателя шестого материка планеты, российского адмирала Фаддея Беллинсгаузена.

Эстонская экспедиция, посвященная юбилею открытия белого материка, сообщает информационное агентство Делфи, стартовало еще 11 июля из Кронштадта. За эти полгода яхта сделала около 40 остановок в 20 странах. К экспедиции на время присоединилась и президент этой прибалтийской страны.

"На российской исследовательской станции "Беллинсгаузен" прошло самое торжественное мероприятие. Помимо стран, имеющих здесь научные станции, на мачте развевался и эстонский триколор, - с гордостью написала Кальюлайд в соцмедиа. - Открытие, совершенное 200 лет назад, было важным для всего человечества, и по этому примеру мы сегодня должны развивать международное сотрудничество и многосторонность".

Атмосфера взаимного доверия, симпатии и поддержки, в которую окунулась глава Эстонии среди безмолвного царства белых снегов и торосов, вызвали у нее исключительно позитивные эмоции, констатируют новостные порталы. По ее словам, хорошим примером сотрудничества и его эффективности в Антарктиде могут служить сфера науки и защиты окружающей среды.

Совместными усилиями мир смог справиться с проблемой озоновой дыры, которая требовала решительного, а не просто международного сотрудничества, напомнила президент. Сегодня "мы видим явные признаки таяния ледников, и их последствия понятны всем", - считает она. Но сообща, уверенно заявила эстонская "путешественница" в Антарктиду, "мы можем что-то предпринять и напрячься ради будущего. Вместе с руководителями антарктической станции мы и разрезали праздничный торт", - резюмировала глава Эстонии.

Кстати, поскольку родился отважный российский мореплаватель на острове Сааремаа, Керсти Кальюлайд заявила, что Фаддея Фаддеевича Беллингсгаузена эстонцы могут считать "своим человеком". Ведь "адмирал видел те же можжевельники и камни, что и мы. Мы можем гордиться этим", - призналась Кальюлайд в видеоролике, размещенном в аккаунте президента.