Президент наградил ученых, деятелей спорта и искусства

К государственным наградам 30 января был представлен ряд российских деятелей искусства и науки, космонавтов и спортивных руководителей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции, награжден космонавт Олег Артемьев. Еще один космонавт Алексей Овчинин "за мужество и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации на космодроме Байконур", отмечен Орденом Мужества.

Почетный президент Олимпийского комитета России Виталий Смирнов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, а орденом II степени - актриса Московского театра сатиры Вера Васильева.

Также звание "Героя труда РФ" за особые трудовые заслуги перед государством и народом было присвоено академику РАН, почетному президенту Курчатовского института Евгению Велихову, а композитор и продюсер Игорь Матвиенко удостоен звания "Заслуженный артист РФ" за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность.