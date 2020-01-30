МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение

Московское управление МЧС вечером в четверг распространило экстренные предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. Такое же сообщение выпустило и подмосковное управление.

Ведомства предупредили, что непогода в столичном регионе местами продлится до полуночи и будет сопровождаться снегопадом, налипанием снега на деревьях и проводах, а также гололедом.

Спасатели рекомендуют быть максимально внимательными как водителям, так и пешеходам. Автомобилистам следует учитывать погодные условия при выборе скорости и выдерживать увеличенную дистанцию до других машин, а также избегать резких манёвров, будь то обгоны, перестроения или опережения.

Пешеходам также стоит учитывать возможную гололедицу и обходить стороной шаткие конструкции и деревья.